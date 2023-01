Mundial: Dinamarca faz história e conquista título pela terceira vez consecutiva

A Dinamarca confirmou este domingo o favoritismo na final frente à França (34-29) e conquistou o título mundial pela terceira vez consecutiva, um feito inédito na história da competição.Numa final disputado em Estocolmo (Suécia), os dinamarqueses foram para o intervalo na frente por 16-15 e geriram a vantagem durante a segunda parte. A seleção gaulesa, que é a nação com mais troféus (6) na prova, chegou a empatar (17-17) mas nunca conseguiu passar para a frente do marcador. A Dinamarca conquistou assim o seu terceiro título seguido e do palmarés e teve em Lauge o seu melhor marcador, com 10 golos. Do lado francês, Remili destacou-se com cinco golos.A medalha de bronze ficou para a Espanha, que bateu neste domingo a Suécia por 39-36.Recorde-se que Portugal terminou a competição que se realizou na Polónia e Suécia no 13.º lugar, num total de 32 participantes.O próximo Mundial realiza-se em 2025, na Dinamarca, Noruega e Croácia.