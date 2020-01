Nagy confirma contacto entre Benfica e o treinador Chema Rodriguez

A grande estrela da seleção da Hungria e agora adjunto da equipa técnica, Laszlo Nagy, confirmou a Record o contacto entre o Benfica e o espanhol Chema Rodríguez, também um dos treinadores magiares, como Record adiantou.





"Falei com Chema, que já se foi embora do Europeu, e ele confirmou-me que houve contactos preliminares com o Benfica para rumar a Lisboa na próxima época. Mas não confirmou mais nada", revelou Nagy, ainda antes de assistir ao jogo Alemanha-Portugal, de consolação pelo quinto lugar do Europeu, que termina este domingo em Estocolmo, Suécia.