Natán Suárez: «Vamos a jogo como se fôssemos defrontar FC Porto ou Benfica»

Depois de se apurar para os 'oitavos' da Taça, o Sporting regressa hoje ao Campeonato como favorito na receção ao V. Setúbal, lanterna vermelha, em duelo em atraso da 14ª jornada, invertida na ordem das equipas.Mas os líderes invictos não querem facilitar, segundo declarações ao site dos leões do central Natán Suárez:"Surpreende o último lugar do V. Setúbal, tem boa equipa. Vamos como se fossemos defrontar FC Porto, Benfica ou qualquer equipa do topo. É essa a mentalidade, com a mesma seriedade."O espanhol saudou ainda o regresso dos internacionais que estiveram no Europeu (Martim e Kiko Costa, Pedro Portela e Jan Gurri), na CAN (Edmilson Araújo e Christian Moga) e no Panamericano (Leo Maciel). "Estamos a treinar bem para voltar ao mesmo rendimento."