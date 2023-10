Nikola Mitrevski no top-3 das melhores defesas

O guarda-redes macedónio, Nikola Mitrevski, foi uma das figuras em destaque na sexta jornada da Liga dos Campeões, ao figurar no top-3 das melhores defesas e peça importante no triunfo (32-31) do FC Porto na receção aos dinamarqueses do GOG nesta quinta-feira.O guardião, com 13 defesas e 56% de eficácia, foi eleito também para o Sete Ideal da jornada.Já Fábio Magalhães, também do FC Porto, foi top-5 no golo mais bonito da mesma ronda da Champions.