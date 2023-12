Oficial: Petar Djordjic deixa Benfica e ruma ao campeão sérvio

Petar Djordjic já não é jogador do Benfica. O lateral sérvio, de 33 anos, que nas últimas semanas estava em negociações com as águias para a desvinculação - como Record deu conta - foi esta segunda-feira anunciado como jogador do Vojvodina, o atual campeão sérvio. Nas redes sociais, o emblema balcânico faz o anúncio com pompa e circunstância, falando de uma "bomba".Depois de ter reforçado o Benfica em 2019/20 proveniente dos bielorrussos do Meshkov Brest, o lateral sérvio foi uma das principais figuras da equipa nas últimas temporadas, mas perdeu protagonismo desde a chegada do técnico Jota González nesta época. Despediu-se das águias com 10 golos diante do V. Guimarães, numa partida na qual superou a barreira dos 1.000 tentos com a camisola encarnada.