Paulo Fidalgo: «Estes jogadores acreditam todos os dias que podem voltar a escrever história»

Paulo Fidalgo dedicou o triunfo () da Seleção Nacional portuguesa de andebol, conseguido esta segunda-feira diante da Hungria, à Federação Portuguesa de Andebol, ao selecionador Paulo Pereira - que tem estado ausente do banco devido a castigo - e a todos os jogadores por acreditarem "todos os dias que podem voltar a escrever história"."Temos de dedicar esta vitória à Federação Portuguesa de Andebol, ao nosso selecionador Paulo Pereira, e a estes jogadores que acreditam todos os dias que podem voltar a escrever história. Estes dois pontos que levamos para a 'main round' dão-nos esperança para lutar pelos oito primeiros lugares do Mundial. Temos a oportunidade de melhorar a nossa melhor classificação de sempre. Hoje foi muito difícil para o Chema [Rodriguez], mas ele não se pode esquecer que trabalha em Portugal e esta imagem que demos é boa para todos o que trabalham em prol do andebol português. Mostra também que temos de acreditar no trabalho que temos vindo a fazer. Jogadores sentiram que tinham de fazer uma exibição de gala e estiveram sempre com uma energia muito positiva, mesmo os que estavam sentados no banco. Com um sentimento de grande orgulho. Transportámos dois pontos que podem significar uma janela aberta para melhorarmos o segundo lugar", atirou o treinador-adjunto de Portugal, em declarações no final da partida.