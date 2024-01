Paulo Jorge Pereira: «Gostávamos de ganhar ao campeão do mundo, mas o nosso objetivo mantém-se intacto»

Apesar da derrota expressiva frente à Dinamarca (37-27), num jogo a contar para a terceira e última jornada do Grupo F do Europeu de andebol, Paulo Jorge Pereira referiu que o principal objetivo da seleção portuguesa continua "intacto".

"Gostei muitos dos 30 minutos iniciais. Da primeira parte. Conseguimos encontrar algumas debilidades no sistema defensivo da Dinamarca, só que o jogo tem 60 minutos e, na segunda parte, não conseguimos manter o ritmo e o nível. Vamos ver se conseguimos melhorar as transições no próximo jogo.A Dinamarca, e estamos a falar da seleção campeã do mundo, tem um modelo de jogo muito rápido. Sabíamos que íamos sofrer muito e aguentámos 30 minutos. Esta equipa, com jogadores de um nível tremendo, pode ser das melhores de sempre a nível mundial. Quando a defesa não funciona, os guarda-redes estão lá e é sempre muito difícil jogar contra estas equipas. O nosso objetivo é claro. Nós gostávamos de ganhar ao campeão do mundo, mas o nosso objetivo não é esse e mantém-se intacto, que é atingir o torneio pré-olímpico", disse o técnico de 58 anos.