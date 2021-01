Paulo Pereira e a derrota na Islândia: «Continuo a acreditar muito nesta equipa»

O selecionador nacional Paulo Pereira comentou a derrota de Portugal frente à Islândia-Portugal por 32-23, da quarta jornada do Grupo 4 da segunda fase de qualificação para o Euro'2022, disputado este domingo no Laugardalsholl, em Reiquiavique, na Islândia.





"Emocionalmente, tanto estivemos nos píncaros da lua como quebrámos um pouco a seguir. Provavelmente, fomos seduzidos pelo jogo em Portugal e por pensar que venceríamos aqui com maior ou menor esforço. Eles têm sete ou oito jogadores a jogar no campeonato alemão, o melhor do mundo, e nós pensamos que vir aqui ia ser algo mais ou menos fácil. Não é assim, nem vai ser assim no Mundial. Podemos voltar a ganhar à Islândia, mas temos de fazer melhor as coisas. Não sei quantas defesas terá feito o guarda-redes deles na segunda parte. Para mim, nem foi o jogar tão mal, mas mais a falta de concretização de situações com alguma possibilidade de golo. Temos de ver o que poderemos fazer na gestão das emoções. Há que gerir as expectativas criadas no imediato e para o médio e longo prazo. Isto é um dia de cada vez, ainda por cima agora em contexto Covid-19. Contudo, continuo a acreditar muito nesta equipa e agora é continuar a trabalhar como temos feito. Esta derrota afeta-nos pela positiva. Percebemos que a Islândia não é uma equipa qualquer. Se quisermos ganhar, temos de jogar com tudo o que temos para jogar e não pode haver nenhum tipo de relaxamento nem de desespero ao mesmo tempo. Vai ser um jogo equilibrado outra vez e quem fizer melhor as coisas ganha. Para fazer melhor as coisas, é preciso estar com aquele equilíbrio emocional que é necessário ter. Não o tivemos neste jogo e perdemos. Parabéns à Islândia", observou Paulo Pereira após a partida.Portugal viaja segunda-feira para o Egito para participar no Mundial que arranca na quarta-feira. O primeiro duelo da Seleção na prova é na quinta-feira, de novo frente à Islândia.