Paulo Pereira. «Estamos muito felizes»

O selecionador Paulo Pereira respirou de alívio com o 7.º lugar confirmado por Portugal no Europeu da Alemanha, que garante a presença da Seleção no torneio de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris'2024."O nosso objetivo era a qualificação para o Torneio Pré-Olímpico, portanto, estamos muito felizes. Primeiro, porque, pelo que fizemos, merecemos e, segundo, porque, uma vez mais, vamos ter uma seleção portuguesa a lutar por um lugar nos Jogos Olímpicos pela segunda vez consecutiva e vamos fazer tudo para nos qualificarmos novamente. É uma montanha muito grande de escalar mas nós, em Portugal, temos alpinistas de referência e, por isso, vamos aprender com eles a escalar coisas muito difíceis, com fado ou sem ele. Vamos lutar até à exaustão para o conseguir", disse Paulo Pereira.Portugal foi 7.º lugar, tal como no Europeu'2000, segunda melhor classificação de sempre, mas com recorde de pontos, contando com a primeira e segunda fase. A Seleção somou desta vez quatro vitórias, duas derrotas e um empate, enquanto no Europeu'2020, melhor classificação de sempre com o 6.º posto, averbou quatro vitórias e três derrotas. Em 2000, Portugal somou duas vitórias e três derrotas.