Paulo Pereira: «Estamos nos seis melhores da Europa, é como estar entre os melhores do mundo»

Portugal perdeu, este sábado, com a Alemanha, por 29-27, em jogo de atribuição do quinto e sexto lugares do Europeu de andebol masculino, disputado em Estocolmo.





No final do encontro Paulo Pereira, selecionador de Portugal, lamentou o resultado obtido diante da congénere alemã, sublinhando o desempenho "fantástico" de todos os jogadores.

"Para nós não foi um bom jogo, porque perdemos, mas nas últimas três vezes que perdemos com Alemanha, perdemos primeiro por 11 golos, depois por três e agora por dois. Talvez o próximo possamos ganhar, se continuarmos assim. Os jogadores foram fantásticos. Hoje, não tivemos capacidade para vencer a Alemanha", afirmou.



Objetivo primordial na prova era a qualificação à ronda principal

"O nosso objetivo era passar à ronda principal, num grupo muito difícil, com a Noruega e a França. Conseguimos e, passo a passo, tentámos melhorar o sétimo lugar, que era a nossa melhor classificação, alcançada há 20 anos. Estamos muito felizes, porque também conseguimos isso. A Europa pode contar com Portugal, mas não podemos parar, ainda temos de fazer muito no nosso país."



Classificação final desejada

"Preferia estar 'top-5', mas ficámos no 'top-6'. Hoje, podíamos ter vencido. O resultado esteve sempre ali [equilibrado]. Tivemos duas ou três falhas que definiram tudo o que aconteceu. Arriscámos um pouco. Estamos sempre a crescer."



Favorito a conquistar o Europeu

"Não vou torcer por ninguém [na final do Euro2020, entre Espanha e Croácia, que pode condicionar o grupo de Portugal no torneio de qualificação olímpico]. Vamos aguardar. E, em função do que acontecer, vamos preparar o pré-olímpico."





"Os guarda-redes da Alemanha, sobretudo o [Andreas] Wolff, são dos melhores do mundo. Mas o [Alfredo] Quintana também. O jogo de hoje era para cumprir calendário, mas acabou por ser interessante. Houve mais falhas técnicas, quando há jogo sem objetivo é natural que exista alguma falta de concentração. Houve momentos bons, mas não foram durante todo o jogo."



Análise às partes distintas do encontro

"Não defendemos muito bem no início, permitimos remates aos nove metros com facilidade. Depois melhorámos e este foi o desfecho. Estou muito satisfeito com o que fizemos. Missão cumprida e a pensar já na próxima, o pré-olímpico. Vai ser muito duro. Vamos depender muito dos clubes. Se os jogadores estiverem preparados fisicamente, vamos poder competir com qualquer um. Mas todas as seleções estarão nas mesmas condições. Tenho uma relação excecional com clubes e treinadores. Tenho a porta aberta e vamos ter de estar mais em contacto para poder seguir de perto todos os atletas, para que se apresentem nas melhores condições."



Desejo de uma grande receção na chegada a Lisboa

"Estamos nos seis melhores da Europa, que é como estar nos seis melhores do mundo. Acho que devíamos [ter uma grande receção à chegada a Lisboa, no domingo]. Hoje, o senhor presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, voltou a ligar. Contei e foram cinco vezes [que telefonou ao selecionador durante o Euro2020]. Tem sido extremamente atento ao que estamos a fazer e toca-me que esteja tão perto e a enviar mensagens de apoio. Hoje, disse que está extremamente orgulhoso. Ele tem essa noção, espero que todos tenham."



Objetivos para o futuro da Seleção Nacional

"Espero que não fiquemos a recordar durante muito tempo. A partir de agora, para se fazer melhor, é preciso ser quinto classificado. Espero que não demore tanto tempo, porque foram 20 anos. Não podemos adormecer."



Mensagem no balneário

"Deixei escrito no balneário: obrigado. Só. Só temos de agradecer. Estes atletas são excecionais", concluiu.