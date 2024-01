Paulo Pereira: «Estou no bom caminho quando me chamam louco»

O selecionador Paulo Pereira considerou que Portugal está muito acima das expectativas, apesar da derrota frente à campeã europeia Suécia. "Estamos a jogar quase sempre fora de casa. Foi um jogo contra uma seleção que tem dos melhores atletas do mundo, nas melhores equipas do mundo, pelo que estou orgulhosíssimo dos meus atletas, que estão a fazer um campeonato da Europa acima das previsões", considerou o treinador em declarações à Lusa.

Paulo Pereira continuou o seu raciocínio: "Se nos tivessem dito, logo no início da competição, que iríamos à Lanxess Arena, em Colónia, provavelmente chamariam-nos de malucos. Mas eu gosto que me chamem maluco muitas vezes, sinal de que estou no bom caminho."

Falhadas as meias-finais, Portugal tem outras metas, mais realistas de acordo com o seu estatuto: "O nosso objetivo primordial é ir ao pré-olímpico e estamos quase lá. Só se acontecer um catastrofismo qualquer, mas não creio que vá acontecer. Vamos ver. Vamos aguardar mais um pouco", acrescentou o selecionador nacional.

Segue-se um jogo muito importante frente à Holanda (amanhã), equipa com quem Portugal disputou, em 2022, a fase de qualificação para o Mundial’2023, com uma derrota (30-33) em Portimão e uma vitória (35-28) em Eindhoven. No Europeu’2022, Portugal também perdeu com holandeses pela margem mínima (31-32).

"Temos agora o jogo com a Holanda e vamos nos concentrar nesse jogo, frente a uma equipa que disputa todos os jogos. Temos que jogar bem, mas creio que estamos muito perto de atingir esse objetivo", sustentou o técnico de 58 anos.

Refira-se que na Main Round 2, apenas Portugal e Holanda não têm medalhas em grandes competições. "Este jogo terá uma responsabilidade acrescida, mas temos argumentos individuais e coletivos para vencer. Após oito dias de muita intensidade competitiva será crucial os atletas estarem sólidos fisica e mentalmente", disse Paulo Pereira.