Paulo Pereira reforça 'espinha dorsal' de Portugal para o Mundial de andebol

O selecionador português de andebol, Paulo Pereira, divulgou esta segunda-feira a convocatória final para o Mundial'2023, que começa a 11 de janeiro, e que regista sete entradas em relação aos eleitos para o Euro'2022.

Paulo Pereira manteve a 'espinha dorsal' que escolheu para o Euro'2022, reforçada com os regressos de André Gomes, Luís Frade e Pedro Portela, na altura ausentes devido a lesão, bem como de Aléxis Borges, Diogo Silva, Francisco Costa e Miguel Espinha Ferreira.

A lista de 18 jogadores para o Mundial'2023, a decorrer a Suécia e na Polónia, regista ainda as ausências, em relação aos 18 eleitos para o Euro2022, de Daymaro Salina, Tiago Rocha, Gilberto Duarte, Ángel Hernández, Salvador Salvador, Daniel Vieira e Miguel Alves.

O selecionador manteve as escolhas para a baliza inalteráveis, com Gustavo Capdeville e Manuel Gaspar, juntando ainda Miguel Espinha Ferreira, bem como para a posição de central, com Miguel Martins, Rui Silva e Martim Costa, que faz igualmente de lateral.

A 'revolução' mais visível em relação aos convocados para o Euro2022, em que Portugal foi eliminado na primeira fase, acontece nos pivôs, com os regressos de Luís Frade e Aléxis Borges e as ausências de Daymaro Salina e Tiago Rocha.

Também nos laterais, Paulo Pereira renova as escolhas para a direita, com as entradas de Francisco Costa e Diogo Silva, bem como passa a contar com o André Gomes, que foi afastado do Euro2022 devido a lesão. Salvador Salvador, Ángel Hernández e Daniel Vieira ficaram de fora.

Nas pontas, a aposta mantém-se em Diogo Branquinho, Leonel Fernandes e António Areia, agora reforçados com Pedro Portela, que falhou o Euro'2022 por lesão, tendo Miguel Alves sido o jogador preterido em relação ao Euro2022.

Da convocatória para o primeiro estágio que decorreu em Rio Maior, de 26 a 30 de dezembro de 2022, saiu o internacional sub-21 Gabriel Cavalcanti.

Portugal regressa hoje à concentração e contará com cinco sessões de treino antes da partida para a Noruega, na quarta-feira, onde iniciará a participação na Gjensidige Cup frente à anfitriã nórdica no dia seguinte.

Após a participação no torneio norueguês, a decorrer até sábado, com as seleções da Noruega, Estados Unidos e Brasil, a seleção portuguesa rumará para Kristianstad, para disputar o Grupo D do Mundial, com a Islândia, Coreia do Sul e Hungria.