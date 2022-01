Paulo Pereira: «Sem tempo para recuperar»

O selecionador português Paulo Pereira criticou este sábado a organização do Europeu da Hungria e Eslováquia, pois os Heróis do Mar tiveram de treinar a uma hora imprópria, depois da derrota (24-28), na véspera, frente à Islândia, na 1.ª jornada do Grupo B, a decorrer em Budapeste."Não tivemos sequer 12 horas para recuperar, os jogadores deitaram-se à meia-noite e tiveram de treinar ao meio-dia, enquanto a Hungria teve mais um dia de descanso e treina à hora dos jogos", disparou Paulo Pereira inconformado.O encontro deste domingo de Portugal frente aos magiares não se afigura fácil, pois apesar da derrota dos anfitriões com a Holanda, vão contar com o apoio de 22.000 mil espectadores no MVM Dome, numa partida do tudo ou nada para as duas equipas."Espero um tipo de dificuldade diferente da do jogo inaugural com Islândia, pois a Hungria tem outras armas e outra forma de jogar, com jogadores mais possantes, com maior peso e envergadura. Vai ser diferente", disse Paulo Jorge Pereira.A derrota com a Islândia ainda está a ser digerida: "É sempre triste perder, quando criámos uma expectativa grande. A forma como nos preparámos não foi a que gostaríamos [por causa de lesões e casos de infeção pelo coronavírus] e sabíamos que podia acontecer um jogo menos sucedido", adiantou o treinador.O técnico revelou ainda que não deve fazer mudanças radicais no encontro frente à Hungria, devendo convocar os mesmo 16 jogadores que defrontaram a Islândia, deixando de fora Martim Costa e Daniel Vieira.