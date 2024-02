Pedro Jerónimo oficializado como novo team manager do andebol benfiquista

O Benfica oficializou esta quinta-feira Pedro Jerónimo como novo team manager da equipa de andebol, comojá havia noticiado na edição de 22 de janeiro.O antigo ponta-direita e internacional português sucede assim a Leandro Alves, afastado devido a várias irregularidades."Pedro Jerónimo chegou ao Benfica na época de 1993/94 para jogar no escalão de juvenis, integrando os seniores a partir da temporada de 1996/97. Depois de ter saído em 1998 devido ao término da equipa de andebol, regressou em 2006/07 para ficar ligado à conquista de quatro troféus: 1 Campeonato da Liga (2007/08), 2 Taças da Liga (2006/07 e 2008/09) e 1 Taça Presidente da República (2007/08). Com mais de 200 jogos e 500 golos como jogador sénior do SL Benfica até 2009/10, Pedro Jerónimo abraça agora este novo desafio na sua modalidade. Boa sorte, Pedro!", lê-se no site oficial das águias.