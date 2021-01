Pedro Portela no Nantes

O ponta direita Pedro Portela vai representar nas próximas duas temporadas o Nantes, equipa de topo em França, onde vai encontrar o companheiro de seleção Alexandre Cavalcanti, para além do astro macedónio, Kiril Lazarov, entre outros.





O antigo jogador dos leões, de 31 anos, está perto de completar duas temporadas no Tremblay, também da Starligue, mas as suas boa exibições levaram a saltar mais um patamar, ingressando numa equipa que se encontra na Liga dos Campeões e é crónico candidato na liga francesa.No Mundial do Egito, Pedro Portela foi o segundo melhor marcador de Portugal, com 25 golos.No Tremblay leva 232 golos em 63 jogos (média de 3,6).