Petar Djordjic despede-se do Benfica recordando emocionado a conquista da Liga Europeia

Depois derevelar que o lateral Petar Djordjic estava de saída da Luz e do Vojvodina, campeão da Sérvia, assumir o lateral esquerdo como novo reforço, foi a vez do Benfica despedir-se esta quarta-feira do categorizado andebolista, de 33 anos, que retribuiu um emocionante adeus.O internacional sérvio, que chegou à Luz oriundo dos bielorrussos do Meshkov Brest, conquistou em cinco épocas pelas águias a Liga Europeia (EHF) e uma Supertaça, cotando-se como melhor marcador dos encarnados neste período, com mil golos.O sérvio, convocado para o Europeu da Alemanha, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem emocionante: "Nunca é fácil dizer adeus depois de cinco anos num clube, o Benfica é importante e ainda significa muito para mim e para a minha família. Desde o primeiro dia vivi para este clube e dei tudo o que tinha pelo sucesso do nosso Benfica. Levarei sempre no coração os momentos da Altice Arena e as emoções que senti nesse dia especial depois de vencer a EHF pelo Benfica. Quero agradecer a todos vocês, benfiquistas, pelo apoio que sempre me deram pessoalmente, ao nosso clube e à equipa de andebol. Depois de cinco ótimos anos, eu e a minha família decidimos partir para novos desafios. Desejo ao Benfica toda a sorte e sucesso do mundo e claro aos meus colegas. Desejo-lhes tudo de bom, toda a sorte e também um muito obrigado. Foi um prazer. Benfica sempre."Também o Benfica oficializou o adeus a Petar Djordjic, através do seu site: "O Sport Lisboa e Benfica informa que o atleta Petar Djordjic e o clube acertaram a rescisão por mútuo acordo do vínculo que ligava as duas partes.Petar Djordjic chegou à equipa sénior masculina de andebol em 2019 e ficará indubitavelmente ligado à conquista histórica da edição 2021/22 da EHF European League. Com 109 golos, o internacional sérvio foi o melhor marcador da prova. O andebolista, que ajudou ainda a conquistar a Supertaça em setembro de 2022. O Sport Lisboa e Benfica agradece o contributo do atleta durante os anos em que jogou de águia ao peito, deixando votos de felicidades para si e para a sua família. Obrigado e boa sorte, Petar!"