Polacos colocam Patryk Walczak no Sporting

Segundo a imprensa polaca, o pivô Patryk Walczak, de 29 anos, já assinou por duas épocas com o Sporting, vice-campeão nacional. O internacional polaco, com 1.98 metros de altura, é oriundo do crónico campeão da Macedónia, o Vardar, onde esteve nas duas últimas temporadas, mas o possante segunda linha já passou por outros clubes de topo, tendo feito a sua formação no SMS Gdansk. Depois continuou na Polónia, no Pogon Szczecin e Kielce, emigrando para França, onde representou o Massy Essonne, antes de rumar ao Nettelstedt-Lübbecke, da Alemanha. Walczak vai suprir o défice de pivôs nos leões, que têm para o posto específico o dinamarquês Jonas Tidemand, o georgiano Erekle Arsenashvili e o ainda júnior António Machado.

Quem também tem sido apontado ao Sporting é o guarda-redes argentino Leonel Maciel, oriundo do Barcelona. * A.R.