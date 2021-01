Portugal alcança melhor classificação de sempre num Mundial de andebol

Apesar da desilusão pelo afastamento na main round - ao ficar atrás da Noruega e França -, Portugal deixou o Mundial do Egito com o melhor resultado de sempre, ao terminar em 10.º. Um desfecho que foi possível após os resultados das partidas desta segunda-feira e que serviu para superar o 12.º posto que havia sido alcançado em 2003.





Com quatro vitórias em seis jogos, 168 golos marcados e 152 sofridos, Portugal apenas ficou atrás da Eslovénia entre as seleções já afastadas do Mundial. As duas seleções acabaram com os mesmos 6 pontos, mas os eslovenos superaram os lusos por terem melhor diferença de golos nas partidas da main round: +8 contra +3. Atrás de Portugal ficaram Argentina (11.º) e Alemanha (12.º), as equipas que ficaram em terceiro nos Grupos I e II.