Portugal bate Itália e está na ronda principal do Europeu sub-18

A seleção sub-18 portuguesa de andebol ganhou esta sexta-feira à congénere italiana, por números expressivos (38-18), e garantiu um lugar no 'main round' (ronda principal) do campeonato da Europa, disputado em Podgorica, no Montenegro.

Depois de, na véspera, ter batido a seleção anfitriã, no arranque da competição, Portugal chegou ao intervalo com uma vantagem de quatro golos (14-10), e dominou completamente o segundo tempo, alcançando um resultado folgado de 38-18 sobre os transalpinos.

"A satisfação é óbvia. Esta era a primeira meta que nós pretendíamos alcançar e que era quase obrigatória porque nos garante os apuramentos para os Mundiais e Europeus das gerações futuras. Estamos todos muitos felizes, mas continuamos na luta e agora queremos mais", lançou o selecionador luso Nuno Santos, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Andebol.

Com Vasco Costa em destaque, ao apontar sete golos, a 'equipa das quinas' parte para o último encontro da fase preliminar, do grupo B, frente à Croácia (no domingo) já com o apuramento para ronda principal garantido.