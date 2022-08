Portugal bate Roménia e termina Mundial feminino sub-18 no 13.º lugar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante



Ao intervalo, a equipa comandada por Luís Santos até perdia por três golos de diferença (20-17), mas, após o descanso, conseguiu reagir e, quando passou a comandar por 30-29, ficou na liderança do marcador até ao apito final. Constança Sequeira, com um total de 13 remates certeiros, foi a melhor no lado luso, bem secundada por Luciana Rebelo (sete golos), que anotou o mesmo número de tentos de Maria Diana Lixandroiu, a jogadora em maior evidência nas romenas.

A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-18 bateu esta segunda-feira a Roménia por 35-32 e concluiu o Campeonato do Mundo, que decorre em Skopje, na Macedónia do Norte, no 13.º lugar.