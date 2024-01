Portugal já conhece os adversários no torneio pré-olímpico de andebol

Com a conclusão do Campeonato Africano, este sábado, Portugal já sabe com quem vai discutir a qualificação no pré-olímpico, entre 14 e 17 de março, para os Jogos Olímpicos de Paris'2024.A Seleção Nacional, 7.ª no Europeu da Alemanha, foi colocada na 3.ª série, que serealizará perante a anfitriã Noruega (6.ª no Mundial), Hungria (8.ª no Mundial) e Tunísia (3.ª no Campeonato Africano), numa poule concentrada a uma volta que apura as duas primeiras equipas.