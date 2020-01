Portugal derrota Rússia no Torneio Internacional de Espanha

Portugal estreou-se na tarde deste sábado a ganhar no Torneio Internacional de Espanha, ao bater (27-25) a Rússia na 2ª jornada, em prova a decorrer em Torrelavega.





Depois da derrota (25-30) frente à anfitriã Espanha, a Seleção demonstrou maior consistência ao longo dos 60 minutos, dando boas indicações neste duelo de preparação para o Europeu da Áustria, Noruega e Suécia, com Portugal a estrear-se dia 10, na 1ª ronda do Grupo D, em Trondheim, frente à França.Mesmo assim, Portugal começou muito mal, sofrendo nos minutos iniciais um parcial de 5-0, mas depois recuperou e, a perder por 7-10, fez um parcial de 7-0, chegando ao intervalo em vantagem (13-11), controlando na segunda parte.Destaques individuais para Luís Frade (1 golo e MVP de Portugal), enquanto João Ferraz, André Gomes, Miguel Martins, Alexis Borges e Rui Silva marcaram 3 golos cada.Com este resultado, Portugal somou os primeiros dois pontos, jogando este domingo frente à Polónia, que apenas joga ao início da noite deste sábado com a Espanha.