Portugal desfaz equilíbrio no final e vence 'ensaio' com a Espanha

A seleção portuguesa de andebol venceu esta quinta-feira a Espanha por 32-31, no segundo encontro de preparação para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, que decidiu a seu favor nos 10 minutos finais, após o equilíbrio ter sido a nota dominante.

Num encontro realizado no Pavilhão Municipal de Caminha, que raramente teve diferenças superiores a dois golos, com lideranças alternadas no marcador, a seleção treinada por Paulo Pereira lançou-se para a vitória nos 10 minutos finais quando atingiu uma vantagem de 31-28 que se revelou decisiva.

Após a derrota no primeiro teste para Tóquio, frente ao Brasil (34-28), a 02 de julho, na Nazaré, o conjunto luso marcou esta sexta-feira golos de várias maneiras frente ao campeão da Europa, equipa que vai defrontar de novo no sábado, em Vigo, na Galiza, no último jogo de preparação para o torneio olímpico, agendado para as 18:00 locais (17:00 de Lisboa).

A seleção das quinas entrou no jogo a perder por 2-0, face aos golos de Ferrán Solé e de Joan Cañellas, mas essa foi a maior desvantagem que registou na primeira parte, quase sempre nivelada, como espelho do equilíbrio entre as equipas.

Após igualar a partida a dois golos ainda nos cinco minutos iniciais, a formação treinada por Paulo Pereira mostrou engenho para responder às ocasiões em que a Espanha se adiantou no marcador e passou pela primeira vez para a dianteira aos 17 minutos, após um intervalo de cinco minutos em branco, no qual os guarda-redes Gustavo Capdeville e Rodrigo Corrales se evidenciaram.

Portugal fez o 8-7 com um golo do recém-entrado Diogo Silva, de longe, em posição frontal, e, na segunda metade da primeira parte, esteve mais tempo na frente, com Miguel Martins e António Areia, jogadores saídos do banco que marcaram dois golos cada.

Eficiente a isolar o pivô Aléxis Borges no meio da defesa espanhola para chegar ao golo, a equipa lusa tentou dilatar a vantagem em dois lances de superioridade numérica, mas acabou por sofrer dois golos de baliza deserta e por chegar ao intervalo a perder por 16-15.

As equipas mantiveram-se em perseguição cerrada nos primeiros 10 minutos da segunda parte, antes da Espanha fixar uma inédita vantagem de três golos (23-20) aos 41:48 minutos, por Julen Aguinalde, quando parecia ganhar ascendente físico, e de Portugal responder com três golos consecutivos e igualar ao minuto 46, repondo um equilíbrio que prevaleceu até ao fim.

Após um par de chances desperdiçadas para assumir a liderança, os comandados de Paulo Pereira fixaram dois golos de vantagem (28-26), por António Areia e Alexandre Cavalcanti, aos 53 minutos, e mantiveram-se na frente até à 'buzina' final, para gáudio dos cerca de 100 espetadores presentes no pavilhão.

Jogo no Pavilhão Desportivo Municipal de Caminha.

Portugal - Espanha, 32-31.

Ao intervalo: 15-16.

Sob arbitragem de Daniel Martins e de Roberto Martins (Portugal), as equipas alinharam e marcaram:

- Portugal (32): Gustavo Capdeville, João Ferraz, Rui Silva, Alexis Borges (4), André Gomes (4), Diogo Branquinho (1) e Daymaro Salina (3). Jogaram ainda: Pedro Portela (5), Luís Frade, Leonel Fernandes, Diogo Silva (1), Miguel Martins (3), Alexandre Cavalcanti (4), Fábio Magalhães (3), António Areia (4) e Humberto Gomes.

Selecionador: Paulo Pereira.

- Espanha (31): Rodrigo Corrales, Ferrán Solé (3), Jorge Maqueda (1), Daniel Sarmiento, Joan Cañellas (2), Fernández Pérez (1) e Gedeón Guardiola (2). Jogaram ainda: Viran Morros, Alex Dujshebaev (4), Eduardo Gurbindo, Raúl Entrerrios (2), Julen Aguinalde (5), Miguel Sánchez-Migallón, Valero Rivera (3), Antonio García (2) e Aleix Gómez (5).

Treinador: Jordi Ribera.

Marcha no marcador: 2-3 (05 minutos), 5-6 (10), 7-7 (15), 8-9 (20), 13-12 (25), 15-16 (intervalo), 17-17 (35), 20-21 (40), 22-23 (45), 25-25 (50), 29-27 (55) e 32-31 (resultado final).

Assistência: cerca de 100 espetadores.