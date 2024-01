Portugal e Bósnia e Herzgovina no playoff para o Mundial'2025

Portugal vai encontrar a Bósnia e Herzegovina no playoff de apuramento para o Mundial'2025, assim decidiu o sorteio realizado este sábado em Colónia (Alermanha), onde decorre a final do Europeu.Os Heróis do Mar defrontam a turma dos Balcãs a 8 de maio em casa e a segunda mão da eliminatória fora, a 12 do mesmo mês.O selecionador Paulo Pereira analisou a eliminatória, em declarações ao site da Federação (FAP): "Creio que é importante sabermos que este sorteio, pelo facto de estarmos no Pote 1 – embora no Pote 2 também houvesse equipas mais fortes do que a Bósnia e Herzegovina –, está associado à boa prestação que tivemos no Europeu'2024 [7.º lugar]. Posteriormente, lembro-me que até há pouco tempo nós tínhamos que fazer todas as fases de qualificação para chegarmos a este último play-off, mas, neste momento, tendo em conta o ranking e as boas prestações da Seleção, vamos diretamente à última fase."Paulo Pereira falou ainda sobre o adversário: "A Bósnia é sempre um adversário que temos que analisar muito bem – como todos os outros oponentes –, são apenas dois jogos, onde não podemos ter um mau dia porque esse dia pode colocar dificuldades. Vamos trabalhar para que isso não aconteça, vamos em frente para estarmos na sétima grande competição internacional consecutiva. Jogar em casa primeiro é sempre uma desvantagem, tal como aconteceu para o Mundial'2023, mas acabámos por conseguir corrigir no jogo fora, portanto temos de usar como exemplo o playoff frente à Holanda para disputarmos esta qualificação."