Portugal está no pré-olímpico rumo a Paris'2024

Portugal está apurado para o torneio pré-olímpico pela segunda vez consecutiva, de qualificação para os Jogos de Paris'2024, após a Islândia ter vencido (26-24) esta quarta-feira a Áustria, na última ronda da Main Round 1 do Europeu da Alemanha.Os Heróis do Mar, com 5 pontos na Main Round 2, igualaram o 7.º lugar do Europeu de 2000, segundo melhor resultado de sempre, depois do 6.º em 2020, garantindo a segunda vaga atribuída pela prova germânica aos Jogos Olímpicos de Paris'2024.Para marcarem presença em Paris'2024, depois de uma inédita presença nos Jogos de Tóquio'2020, onde Portugal foi 9.º lugar, as quinas terão de disputar um torneio de apuramento, mas os adversários ainda não são conhecidos.