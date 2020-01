Portugal garante presença no torneio pré-olímpico

Com a histórica vitória desta terça-feira frente à Hungria, Portugal garantiu desde já a presença no Torneio Pré-Olímpico, que se vai disputar entre 17 e 19 de abril.





A Seleção Nacional, que garantiu igualmente a melhor classificação de sempre em Europeus, garantiu o seu posto no torneio que vai apurar seis equipas para os Jogos Olímpicos de Tóquio.Os grupos da competição que vai apurar as seleções para Tóquio só ficarão totalmente definidos após conhecer-se a classificação final do Europeu e do torneio africano.Neste momento os grupos estão assim definidos, mas poderão sofrer alterações.: Noruega,* Espanha, Chile e Coreia do SulFrança*, Croácia, a definir (2.º classificado africano); a definir (Europeu)Alemanha*, Suécia, a definir (3º classificado africano, e a definir (Europeu)*anfitrião