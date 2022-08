Portugal vence a Croácia no Europeu sub-18

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de andebol de sub-18 venceu este domingo a Croácia, por 25-24, no último encontro da fase de grupos do Campeonato da Europa da categoria, a decorrer no Montenegro, e somou os primeiros pontos da ronda principal.

Portugal terminou na primeira posição do grupo B, contando por vitórias os três jogos realizados, frente ao Montenegro (31-24), Itália (31-18) e Croácia (25-24), e passa a integrar a poule 1 para a ronda principal com dois pontos.

A seleção portuguesa prossegue a sua campanha rumo à fase a eliminar do Euro sub-18 defrontando a Hungria na terça-feira, seleção que transita para a Maind Round (ronda principal) também com dois pontos, e a Alemanha na quarta-feira.