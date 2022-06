‘Portugueses’ decidem na Liga dos Campeões da Ásia

A Liga dos Campeões da Ásia, cuja Final-8 decorre em Hyderabad (Índia), já tem as meias-finais definidas. O Al-Kuwait, dos bem conhecidos Alexis Borges (Benfica), Pedro Valdés (FC Porto), Frankis Carol (ex-Sporting) e Ángel Hernández (ex-FC Porto), bateu (30-17) ontem os iranianos do Sanat Mes Kerman e vão tentar chegar à final (amanhã) perante os compatriotas do Al-Qadsia. Já na outra meia-final, os qataris do Al-Arabi, de Paulo Moreno e Leandro Semedo (Benfica), defrontam o Al-Najma, do Barém. Apesar de ainda ter todas as hipóteses de conquistar o troféu, que dará acesso à Super Globe, o Al-Kuwait dispensou o treinador Paulo Pereira, por o clube ter averbado uma derrota na prova. O técnico Haltham Al-Rashidi, do Kuwait, assumiu o cargo deixado pelo selecionador.