Presidente da federação grega de andebol acredita na vitória frente a Portugal no Europeu

A Grécia vai estrear-se numa fase final de um Europeu de andebol frente a Portugal, na quinta-feira, em Munique, e o presidente da federação helénica, Kostantinos Gkantis, disse esta quarta-feira que acredita que "pode vencer".

"É a nossa estreia numa fase final de um Europeu e esperámos dar luta a Portugal, que é uma boa equipa, enquanto nós somos 'outsiders'. Vamos dar o nosso melhor e espero ganhar amanhã [quinta-feira]", disse à agência Lusa Kostantinos Gkantis.

O presidente da federação helénica de andebol adiantou que só depois de o jogo com Portugal é que poderá traçar com mais exatidão as expectativas para o Euro2024, a decorrer na Alemanha de hoje a 28 de janeiro.

"Vamos dar o nosso melhor no primeiro encontro e depois vamos jogo a jogo", adiantou, reconhecendo que "a Dinamarca é a equipa mais forte do grupo" e as restantes - Portugal, República Checa e Grécia - "vão lutar pelo segundo lugar".

Ainda segundo Kostantinos Gkantis, "a Grécia, por ser uma seleção estreante, não tem pressão nem stress, pelo que pode surpreender".

Portugal apadrinha na quinta-feira a estreia da Grécia numa fase final de um Europeu, pelas 18:00 horas locais (17:00 em Lisboa), no Olympiahalle de Munique, com capacidade para 13 mil espetadores.

A seleção portuguesa, que disputa pela oitava vez um Europeu, a terceira seguida, inicia com a Grécia a luta pela conquista de pontos rumo à 'main round', ao alcance dos dois primeiros classificados de cada um dos seis grupos da fase preliminar.

Nessa segunda fase, em que defronta os dois primeiros dos grupos D e F - o resultado do seu adversário no grupo é contabilizado nesta classificação -, avançam os dois primeiros para as meias-finais e o terceiro para a disputa do quinto lugar.

Portugal, que vai acolher a competição em 2028, juntamente com a Espanha e a Suíça, depois de ter sido o anfitrião da edição inaugural em 1994, que a Suécia conquistou, tem como melhor resultado o sexto lugar alcançado em 2020. Em 2022 terminou em 19.º.