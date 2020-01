Quintana: «Estou a representar um país onde não nasci, mas estou agradecido por tudo»

Portugal venceu, este domingo, a Bósnia-Herzegovina por 27-24, em jogo da 2.ª jornada do Grupo D do Euro2020 de andebol masculino, disputado em Trondheim, na Noruega.



Alfredo Quintana, guarda-redes da seleção portuguesa, esteve novamente em destaque e foi mesmo nomeado o melhor em campo, mas afirma que o mais importante é "ajudar a equipa a chegar o mais longe possível".

"Foi um bom jogo, em que ambas as equipas tentaram ganhar. Estivemos sempre concentrados em alcançar o nosso objetivo. O meu único objetivo é o de ajudar a equipa a chegar o mais longe possível. O que me interessa é ganhar. Podia ter feito apenas uma defesa e, se a equipa ganhasse, saía do pavilhão o homem mais feliz do mundo", afirmou o guardião cubano, naturalizado português, atirando: Estou a representar um país onde não nasci, mas estou agradecido por tudo o que me ajudou e sempre que entrar em campo para representar Portugal vou dar 100%".

Já Pedro Portela destacou a qualidade da Seleção da Bósnia, apontando a mudança de atitude da equipa portuguesa na 2.ª parte como o ponto-chave para conseguir confirmar o segundo triunfo consecutivo.

"A Bósnia tem um excelente guarda-redes, mas conseguimos encontrar forma de o superar. Na primeira parte, precipitámo-nos um bocadinho em alguns ataques, mas já chegamos ao intervalo a vencer. Na segunda parte, foi um jogo renhido, mas depois passámos a defender melhor, como gostamos, e a criar dificuldades ao 'sete contra seis' da Bósnia e isso deu para marcar vários golos fáceis, sem guarda-redes. Depois levámos o jogo assim até ao fim", finalizou.