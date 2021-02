Quintana 'joga' pelo Barcelona: a arrepiante homenagem de Luís Frade

O pivô Luís Frade vai envergar esta sexta-feira uma camisola com o nome de Alfredo Quintana, no embate do Barcelona frente ao Nava, para o campeonato espanhol de andebol, em homenagem ao guarda-redes internacional português do FC Porto. O clube catalão partilhou nas redes sociais uma fotografia da camisola do jogador luso, com o número 82 e o nome Quintana, na página oficial da modalidade.

Frade, que chegou ao FC Barcelona no início da época, proveniente do Sporting, foi eleito o melhor andebolista jovem do mundo em 2020, tendo integrado, juntamente com Quintana, as seleções que disputaram recentemente Europeu e Mundial.

Alfredo Quintana morreu esta sexta-feira, aos 32 anos, após sofrer uma paragem cardiorrespiratória na segunda-feira, durante o treino dos azuis e brancos, ao serviço dos quais conquistou seis campeonatos, uma Taça e duas Supertaças.

Quintana, que completava 33 anos em 20 de março, foi assistido de imediato, com apoio de uma viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), tendo sido transportado para o Hospital de São João depois de estabilizado.

Nascido em Havana (Cuba), o guarda-redes, de 2,01 metros, ingressou no FC Porto em 2010, naturalizou-se português e tornou-se internacional em 2014, tornando-se numa referência da equipa das quinas, que representou em 67 jogos, tendo feito parte das seleções que conquistaram o sexto lugar no Europeu de 2020 e o 10.º no Mundial 2021, as melhores classificações lusas de sempre.