Rémi Leventoux processa Sporting

O francês Rémi Leventoux já deu entrada com um processo, no Juízo do Trabalho de Lisboa, contra o Sporting, reclamando 199.199,96 euros de indemnização.





O pivô, de 29 anos, revelou a, a 16 de setembro, que assinou um contrato válido por duas épocas com a turma da Alvalade, mas entretanto lesionou-se e o Sporting desistiu do jogador.Os leões são acusados de despedimento ilícito.