Ricardo Costa: «A nossa juventude não nos deixou ganhar de uma forma mais sossegada»

Ricardo Costa mostrou-se satisfeito com a exibição dos seus jogadores na vitória sobre o Benfica, por 30-27 , tendo destacado a primeira parte realizada pelos leões."Parabéns aos meus atletas, que fizeram um magnífico jogo. Sabíamos que o jogo poderia abrir para o nosso lado ou para o lado deles, mas tínhamos que, durante 60 minutos, confiar no plano de jogo e onde o Benfica é muito forte. A primeira parte ficou marcada pelo nosso nível defensivo, que foi muito alto. Não jogámos tão bem como gostaria na parte ofensiva, cometemos alguns erros, mas, em termos defensivos, fizemos uma primeira parte de muito bom nível", começou por referir após o encontro na Luz, olhando depois à juventude do plantel que orienta."Não conseguimos nunca segurar as vantagens de quatro e cinco golos porque somos uma equipa muito jovem, com meninos que são uns craques, mas que têm os seus altos e baixos. Jogámos contra um 'super' Benfica, com uma grande equipa, recheada de grandes jogadores e com muita experiência. Durante algumas fases do jogo, não conseguimos aguentar essas vantagens, mas a vitória é completamente justa. Fomos superiores ao Benfica", vincou, realnçando a importância do triunfo diante de "equipas como o Benfica"."É muito importante ganhar a equipas como o Benfica, pois os alicerces ficam mais sólidos. Estou muito contente com a minha equipa, porque ganhámos provavelmente ao melhor Benfica da história do andebol em Portugal. A nossa juventude não nos deixou ganhar de uma forma mais sossegada, mas não ponho em causa o merecimento desta vitória inteiramente justa. Foi um grande jogo de andebol, entre duas grandes equipas, e o espetáculo foi muito positivo para os adeptos que vieram ver", concluiu.