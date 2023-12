Ricardo Costa: «Conquista da Supertaça? É uma sensação ótima. É importante irmos conquistando troféus»

Dez anos depois, o andebol do Sporting voltou a conquistar a Supertaça, ao bater este domingo o rival Benfica por, em Santo Tirso."É uma sensação ótima. Sabíamos que o palmarés do clube não é alargado nas Supertaças, mas estamos numa fase de construção da nossa equipa e, por isso, é importante irmos conquistando troféus. As grandes equipas são assim e este foi um fim de semana com grandes equipas. Estou muito contente com os meus atletas. Agora, temos de olhar para o campeonato, que é o nosso grande objetivo para esta época. Espero que 2024 seja tão bom como foi este", disse o treinador do Sporting, Ricardo Costa, assumindo que a qualidade ofensiva dos seus jogadores acabou por ser determinante para a vitória no dérbi: "A nossa qualidade ofensiva marcou o jogo. Estivemos a um nível altíssimo no ataque e conseguimos ter a possibilidade de utilizar todos os atletas,. Esta equipa é um coletivo e é importante realçar isso. Tenho memória. Sei o que passei e sei que não está nada conquistado. Temos de ter os pés bem assentes na terra."Ricardo Costa enalteceu ainda a qualidade do grupo de trabalho, sem querer individualizar. "Tenho jogadores muito especiais. A equipa não se faz só de um jogador. É um privilégio ser treinador de grandes atletas, ter uma equipa fantástica à minha disposição e é um orgulho estar com eles", concluiu.