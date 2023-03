Ricardo Costa: «Deixámos o jogo vivo para Lisboa e demos uma grande resposta»

Ricardo Costa, treinador do Sporting, abordou as incidências do encontro que valeu o apuramento aos leões para os quartos de final da Liga Europeia,"As minhas primeiras palavras vão para os nossos adeptos. Vivemos um ambiente fantástico. O Bidasoa Irun foi um duro adversário nestes dois jogos. Não esperávamos outra coisa, sabíamos que o jogo ia ser muito difícil. Os três golos eram difíceis de recuperar, era uma montanha dura. Muitas vezes, tentámos chegar a três e a quatro e o Bidasoa Irun conseguiu sempre igualar o jogo. Grande luta, muita intensidade, duas equipas com ideias e jogo muito parecidos, muito rico taticamente. Conseguimos sobreviver em Irun e diminuir a desvantagem, deixámos o jogo vivo para Lisboa e demos uma grande resposta", reiterou o técnico dos verde e brancos, apontando ao futuro na prova."Do ponto de vista desportivo, é importante para continuarmos a crescer, pois nunca tínhamos conseguido alcançar esta fase. Este ano, fomos uma equipa mais madura e competitiva, ganhámos muitos jogos fora e lutámos até ao último segundo pelo primeiro lugar do grupo, que não conseguimos. Tudo isto tem sido um processo de crescimento para os nossos atletas. Para o ano queremos estar na Liga dos Campeões", explicou.