Ricardo Costa e o triunfo na Liga Europeia: «Não fizemos um jogo perfeito, podemos melhorar muito»

O Sporting recebeu e venceu esta terça-feira os suícos do Kadetten Schaffhausen, por 29-28, na partida inaugural do Grupo D da Liga Europeia. No final do encontro, Ricardo Costa congratulou os seus jogadores por terem acreditado até ao fim.





"Quero agradecer as palavras do treinador adversário. Colocámos pressão numa parte do jogo. Dou os parabéns aos meus atletas que acreditaram até ao fim que podíamos ganhar. Falhámos várias situações nos seis metros. O Kadetten Schaffhausen colocou-nos muitas dificuldades no capítulo defensivo deles", começou por dizer.

E acrescentou: "Crescemos muito com este momento. Não fizemos um jogo perfeito, podemos melhorar muito. Mas enquanto tivermos este querer podemos entrar para ganhar. Para muitos jogadores este era o primeiro jogo na Liga Europeia."