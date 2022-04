Ricardo Costa: «Fomos lúcidos nos últimos minutos ao saber que o empate não era negativo para nós»

Ricardo Costa, treinador do Sporting, sublinhou o equilíbrio que se fez notar no dérbi com o Benfica (), a contar para a 24.ª jornada da Liga Placard de andebol."Foi um jogo equilibrado, o Benfica teve algumas vantagens que fomos capazes de retificar, mas foi muito equilibrado, com duas grandes equipas, e que se decidiu nos pormenores. Fomos lúcidos nos últimos minutos ao saber que o empate não era negativo para nós e soubemos gerir dentro do possível", começou por dizer o técnico leonino, em declarações no final da partida."São três candidatos, faltam seis jogos, e será uma luta até ao fim entre os três, sem vantagem para nenhum. Vamos seguir como desde o início, a mesma mentalidade de querer ganhar.""Gostaria que a minha equipa na segunda parte tivesse contrariado os ataques rápidos do Benfica, mas o Benfica fez um grande jogo, com grandes atiradores, e hoje soubemos dar uma boa resposta com a ajuda dos adeptos nos momentos em que não estivemos tão bem", terminou.