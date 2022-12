Ricardo Costa: «Já lá vai o tempo em que olhávamos para a camisola dos outros»

Ricardo Costa, treinador do Sporting acredita que pode surpreender o Barcelona. Os leões defrontam amanhã (18h) os catalães na meia-final da primeira edição da Supertaça Ibérica."É uma das melhores equipas do Mundo, falamos do campeão europeu em título. É uma grande oportunidade de jogar contra os melhores. Costumo dizer que a nossa equipa coloca-se sempre ao nível dos adversários. O Sporting já surpreendeu contra grandes equipas", disse o técnico dos leões.O Barça é campeão europeu, campeão espanhol e detentor da Taça do Rei. Somam apenas uma derrota esta época e foi já no prolongamento diante dos alemães do Magdeburgo."Conheço os meus atletas e sei a ambição deles. Não se encolhem perante nenhum adversário. Já lá vai o tempo em que olhávamos para a camisola dos outros. Os meus atletas podem jogar em qualquer equipa do Mundo. Eu já ganhei por 7 ao Barcelona no Palau quando era jogador. Não tenho problemas em jogar contra o Barcelona", atirou.