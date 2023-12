Ricardo Costa: «Nada está conquistado. Amanhã temos nova luta»

O Sporting conseguiu este sábado uma moralizadora vitória no clássico com o FC Porto que permite garantir o apuramento para a final da Supertaça, mas para Ricardo Costa este apenas foi o primeiro passo. O que importa é no domingo, na final diante do Benfica."Foi um jogo de alto nível entre duas grandes equipas. O facto de termos tido a bola no último ataque acabou por ser decisivo. Parabéns ao FC Porto, que foi um digno vencido. Agora, na final, não há favoritos. Ainda nada está conquistado e amanhã [domingo] temos uma nova luta", disse o treinador dos leões.