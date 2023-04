Ricardo Costa responde a Chema e nega falta de respeito: «Nunca provoquei quem quer que seja»

Ricardo Costa, treinador do Sporting, garantiu que não teve qualquer intenção de faltar ao respeito ao pedir um desconto de tempo no minuto final do dérbi com o Benfica, quando os leões venciam por três golos, rebatendo assim as acusações de Chema, técnico rival."O jogo em si, os 60 minutos foram fantásticos e de grande lealdade entre as equipas, respeito e é assim que tem pautado os jogos entre ambas. Aquilo que fiz foi pedir timeout quando estávamos a ganhar por três pontos. O treinador do Benfica entendeu que estava a falta ao respeito, tentei dizer que essa não é a minha forma de estar – nunca provoquei quem quer que seja – e tenho pena que tenham entendido assim. Este jogo foi um grande jogo entre grandes equipas, grandes jogadores, que não merecia ter acabado com este mal-entendido. Que não passa de um mal-entendido. Quando todos chegarmos a casa e mais frios, vemos que nos excedemos. Tenho pena que tenha acabado porque os jogos têm sido pautados por respeito", explicou, na conferência de imprensa, o treinador dos leões, após o triunfo por 34-30 na Luz que garantiu o apuramento para a final four da Taça de Portugal de andebol.