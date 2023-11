Ricardo Costa: «Só um grande Sporting, diante de um grande Benfica, poderia ganhar desta forma»

Ricardo Costa apontou a "experiência e maturidade" como a principal receita dado Sporting em casa do Benfica, a contar para a 12.º jornada do campeonato de andebol. O técnico dos leões felicitou a equipa por esta demonstração de força em pleno Pavilhão da Luz, mas fez questão de sublinhar que as águias não estão fora da corrida pelo título, mesmo tendo ficado a oito pontos da liderança."Soubemos gerir os momentos menos bons. Estivemos a perder por um momento e soubemos gerir. Só um grande Sporting, diante de um grande Benfica, poderia ganhar desta forma. Era uma semana duríssima para nós, chegámos a este jogo da maneira que queríamos. Este era um jogo importante para nós e de maior importância para o Benfica. Soubemos lidar com isso. A nossa prioridade é o campeonato. Queremos ser campeões. Não gosto da palavra rotação. Todos os atletas são muito importantes. Utilizo a rotação para manter a intensidade alta. Tenho mais qualidade e, por isso, tenho mais responsabilidade, mas tenho de lidar com isso. Não há nada, nem ninguém, mais importante que o Sporting. O coletivo está acima de tudo. Não diria que afastámos o Benfica da luta pelo título. O FC Porto ainda vem jogar aqui. Nada está fechado. Ninguém está fora. Estamos todos dentro. Obviamente que todos gostariam de estarem onde estamos. Já ganhei todos os jogos da fase regular e acabei por não ser campeão. Tenho essa experiência e irei transmiti-la aos meus jogadores", referiu o técnico do Sporting.