Ricardo Costa: «Uma das vitórias mais espetaculares do andebol português»

Ricardo Costa sofreu, mas foi recompensado por uma vitória histórica do Sporting na terça-feira na Liga Europeia em casa do poderoso Füchse Berli n, dada a "superação" da sua equipa."Foi uma das vitórias mais espetaculares do andebol português", considerou o treinador ao site do Sporting.O técnico analisou: "Tínhamos de estar no máximo para equilibrar. Não fizemos uma boa primeira parte, tivemos perdas de bola que se traduziram em contra-ataques. Mesmo a perder por seis, entrámos muito fortes e recuperámos logo no início da segunda parte. Diria que a partir daí fomos a melhor equipa."No primeiro lugar, Ricardo Costa pede um João Rocha cheio para a receção ao Füchse, agendada para a próxima terça-feira: "Vai ser uma final pela liderança".O pivô do Füchse, Mijajlo Marsenic, ficou desiludido: "Esta derrota em casa é extremamente dolorosa, demos má imagem após o intervalo. Peço desculpa aos adeptos. O Sporting aproveitou as chances. Agora é importante mantermos a cabeça erguida e voltarmos a trabalhar."