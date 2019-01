O guarda-redes do Benfica, Borko Ristovksi, continua a brilhar no Mundial da Alemanha e Dinamarca, voltando a destacar-se este domingo na vitória (28-23) da Macedónia frente ao Bahrain, em partida da 2ª jornada do Grupo B.O guardião defendeu 6 remates, com uma eficácia de 30%, sendo secundado por outro ex-guarda-redes dos encarnados, Nikola Mitrevski, com 2 defesas e 20%.O melhor marcador da partida foi o lateral-direito Kiril Lazarov (8 golos e 80%), que se revelou o principal trunfo no ataque da Macedónia.