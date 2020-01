RTP está a negociar transmissão de jogos do Europeu de andebol

A RTP está a negociar com a Sport TV, que tem a exclusividade de transmissão televisiva do Euro'2020 de andebol, em que Portugal participa, a possibilidade de transmitir jogos da seleção portuguesa caso esta chegue às meias-finais.

Segundo explicou fonte oficial da empresa à Lusa, a RTP tem estado a negociar "em bom ritmo há vários dias", ainda sem uma conclusão, a transmissão dos jogos das meias-finais, e subsequente final ou jogo de apuramento do terceiro e quarto lugar, bem como a partida que define o quinto classificado, cuja vitória permite a participação no torneio de qualificação olímpica para Tóquio2020.

Segundo a mesma fonte, esta medida deve-se ao "sucesso da seleção nacional de andebol", que vai agora disputar o Grupo II, o chamado main round, da prova, após ultrapassar uma primeira fase de grupos, mas as negociações visam apenas a próxima fase.

Até lá, Portugal terá jogos com Suécia, Islândia, Eslovénia e Hungria, precisando de ficar nos dois primeiros lugares da poule para seguir para as 'meias', ou no terceiro lugar para aceder ao jogo pelo quinto posto.

Segundo fonte da empresa, "esta tem sido a política que a RTP tem desenvolvido com as seleções nacionais de várias modalidades em campeonatos internacionais em 2019", destacando o exemplo do hóquei em patins, ténis de mesa e voleibol.