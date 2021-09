Rui Costa assistiu a vitória histórica da equipa de andebol do Benfica

Sob o olhar do presidente das águias Rui Costa, o Benfica alcançou esta terça-feira um triunfo histórico (33-28) frente ao Rhein-Neckar Lowen, atirando a equipa alemã para fora da Liga Europeia.





Depois do empate (31-31) frente ao 3.º classificado da competição na época transata, os encarnados não falharam a qualificação para a fase de grupos, realizando uma grande exibição na Luz.A dominar desde os minutos iniciais, o Benfica nunca vacilou, escudado na grande exibição do guarda-redes espanhol, Serguey Hernandez, do lateral sérvio Petar Djordjic (8 golos) e dos pontas alemães Ole Rahmel (6) e Jonas Kallman (5).Com este resultado, o Benfica apurou-se com o Sporting para a fase de grupos da Liga Europeia, enquanto o FC Porto é o representante português na Liga dos Campeões.