Rui Pinto exalta feito do Benfica: «É de facto notável a evolução registada no andebol português»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rui Pinto exaltou a conquista do Benfica na Liga Europeia de andebol, registando o progresso na modalidade em Portugal"É de facto notável a evolução registada no andebol Português nos últimos anos. Para além das prestações de enormíssimo nível do FC Porto na Liga dos Campeões, hoje o Benfica consegue um enorme feito ao conquistar a segunda competição europeia de clubes", aferiu o pirata informático através da conta de Twitter.