Rui Silva após derrota com o Benfica: «Nestes jogos o mínimo detalhe pode fazer a diferença»

O Sporting perdeu, este sábado, a oportunidade de alcançar a final da Taça de Portugal, após ter sido eliminado pelo Benfica na meia-final da competição. O treinador dos leões, Rui Silva, lamentou a derrota e admitiu ter havido "muito mérito do guarda-redes" encarnado no resultado.





O dérbi foi marcado por uma primeira parte equilibrada, com o Benfica a mostrar-se superior no segundo tempo, algo que o técnico leonino destacou. "Entrámos muito bem, com um plano de jogo bem construído, falhámos alguns remates nos seis metros graças a muito mérito do guarda-redes do Benfica. Acertámos defensivamente, mas perdemos por precipitação nossa algumas bolas no ataque e em alguns momentos de transição não decidimos bem. Nestes jogos grandes, o mínimo detalhe pode fazer a diferença. Na segunda parte, em termos defensivos não conseguimos ter acerto. Mais uma vez, os detalhes fazem toda a diferença. Não conseguimos estar na final como gostaríamos e há que olhar para o futuro.", reagiu o técnico do clube de Alvalade."O Benfica não marcou golos em todas as ações que teve, mas nós, muitas vezes, não conseguimos ter sucesso no ataque. Tínhamos um plano traçado, sempre que o cumprimos o Benfica teve dificuldades em ultrapassar a defesa", acrescentou.No primeiro jogo da modalidade com recurso ao vídeo-árbitro no nosso país, Rui Silva mostrou-se satisfeito com a inovação, mas pediu que fosse mais vezes utilizada. "O videoárbitro podia ter sido utilizado mais vezes, foi a primeira vez em Portugal que foi usado, mas apenas no último minuto e podia ter sido em outras situações. É uma ferramenta que deve ser mais usada."