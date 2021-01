Rui Silva deixa garantia: «Agora vamos querer vingar-nos»

Após a derrota de Portugal frente à Islândia no apuramento para o Europeu de 2022, Rui Silva deixou uma mensagem de otimismo quanto ao futuro da Seleção Nacional, que a partir de quinta-feira inicia a sua participação no Mundial do Egito.





"Foi um jogo algo estranho. Entrámos muito fortes e os primeiros 20 minutos demonstram aquilo que é Portugal. Só que, depois, cometemos muitos erros nada habituais, principalmente no 'sete para seis' e na segunda parte. Quebrámos um bocado pela forma como eles conseguiram recuperar devido a erros tão fáceis da nossa parte e o resto do jogo tornou-se difícil. Resta-nos levantar a cabeça. Temos um jogo para o Mundial'2021 e isso é o que mais interessa. Um dia ganhámos, outro dia perdemos. Temos de estar preparados e mais motivados para lutar contra uma seleção forte. Hoje, foi a prova disso: se nos desleixarmos um pouco, eles vêm para cima de nós e acontece isto. Agora vamos querer vingar-nos", observou Rui Silva após a partida na Islândia.