Rui Silva e a derrota com o FC Porto: «Tivemos um Mitrevski outra vez enorme»

O Sporting perdeu na receção ao FC Porto, por 27-33, em jogo da 11.ª jornada do campeonato nacional de andebol, num encontro que foi para o intervalo empatado (14-14).





No final da partida, Rui Silva, treinador do Sporting, analisou aquela que foi a primeira derrota dos leões na prova e apontou um principal 'culpado'. "Começámos muito bem, a seguir a estratégia planeada. O ataque do FC Porto teve muitas dificuldades e, em muitos momentos, foi completamente anulado pela nossa defesa. A nível ofensivo, estávamos a conseguir ataques prolongados e a ter sucesso. Queria ter investido mais na transição na primeira parte, mas não foi possível. Vamos empatados para o intervalo com seis lances falhados", começou por dizer o técnico sportinguista, antes de elogiar Mitrevski."A segunda parte foi diferente, obriga o FC Porto a fazer o que costuma fazer quando está em dificuldades, o 7x6. Não conseguimos ter rotatividade. Os meus jogadores estiveram muito bem na primeira parte, mas somos humanos e começa a faltar oxigénio no cérebro. Tivemos, mais uma vez, bolas fáceis para finalizar. Tivemos um Mitrevski outra vez enorme. Não fomos competentes no ataque com mais um, tivemos dois ou três momentos com mais um e não conseguimos fazer golos", acrescentou."É a 11.ª jornada, sei que toda a gente acha que este jogo é extremamente importante, mas este campeonato é muito longo, estamos no primeiro terço, temos de continuar a fazer o nosso trabalho e vencer os nossos jogos. Se o FC Porto consegue ganhar aqui por seis, nós podemos conseguir ganhar lá por sete", concluiu.