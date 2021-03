Rui Silva mostra tatuagem de Quintana no braço: «Correste, remataste e marcaste comigo»

Autor do golo decisivo, que colocou Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, Rui Silva mostrou nas redes sociais a imagem da tatuagem que tem no braço direito com o rosto de Alfredo Quintana. O jogador do FC Porto deixou ainda uma emocionada mensagem ao seu antigo companheiro de equipa e de seleção.





"Correste comigo, remataste comigo e marcaste golo comigo. Agora vamos a Tóquio e juntos continuaremos a fazer história! Hoje e sempre será por ti?", escreveu.